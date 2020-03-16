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    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі

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    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі

    На Вінниччині провели в останню дорогу бійця Андрія Ведешина

    Поховання відбулося в рідному селі Кинашів. Віддати шану захиснику прийшло кілька сотень людей. 

    Ведешин загинув 10 березня під час обстрілу поблизу Пісків на Донеччині. В автомобіль, на якому пересувалися військові, влучила протитанкова керована ракета. 34-річний боєць служив у 131 розвідувальному батальйоні. У 2017 році чоловік підписав контракт із Збройними силами України. 

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    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі
    На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі

    Поховали Андрія Ведешина на кладовищі рідного села з усім почестями. У загиблого залишилася мати, брат та донька 8-річна донька.  

    Нагадаємо, 10 березня бойовики здійснили потужний обстріл українських позицій під Пісками. Двоє військовослужбовців загинули.

    військові Вінниччина чоловік Операція Об’єднаних сил поховання
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