На Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі



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На Вінниччині провели в останню дорогу бійця Андрія Ведешина

Поховання відбулося в рідному селі Кинашів. Віддати шану захиснику прийшло кілька сотень людей.

Ведешин загинув 10 березня під час обстрілу поблизу Пісків на Донеччині. В автомобіль, на якому пересувалися військові, влучила протитанкова керована ракета. 34-річний боєць служив у 131 розвідувальному батальйоні. У 2017 році чоловік підписав контракт із Збройними силами України.

Поховали Андрія Ведешина на кладовищі рідного села з усім почестями. У загиблого залишилася мати, брат та донька 8-річна донька.

Нагадаємо, 10 березня бойовики здійснили потужний обстріл українських позицій під Пісками. Двоє військовослужбовців загинули.