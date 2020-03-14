Зеленський пообіцяв захистити українських військових від коронавірусу
Українські військові будуть максимально захищені в умовах коронавірусу, зазначив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українські військовослужбовці будуть максимально забезпечені і захищені в умовах пандемії коронавірусу.
Про це президент заявив у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони щодо протидії коронавірусу.
«Особливу увагу приділено здоров’ю наших військових, вони будуть максимально забезпечені і захищені. Вони захищають нашу країну від вірусу посягання на наші території. Ми захистимо їх від всіх інших вірусів», — сказав він.
Зеленський також закликав усіх українців, які виїхали з країни, протягом трьох діб до закриття пасажирського авіасполучення, повернутися до України.
Також Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці і зберігати холодний розум.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.
Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.
За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.
У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.
У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.
Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.
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