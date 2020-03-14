Зеленський пообіцяв захистити українських військових від коронавірусу



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Володимир Зеленський пообіцяв захистити українських військових на Донбасі від коронавірусу

Українські військові будуть максимально захищені в умовах коронавірусу, зазначив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українські військовослужбовці будуть максимально забезпечені і захищені в умовах пандемії коронавірусу.

Про це президент заявив у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони щодо протидії коронавірусу.

«Особливу увагу приділено здоров’ю наших військових, вони будуть максимально забезпечені і захищені. Вони захищають нашу країну від вірусу посягання на наші території. Ми захистимо їх від всіх інших вірусів», — сказав він.

Зеленський також закликав усіх українців, які виїхали з країни, протягом трьох діб до закриття пасажирського авіасполучення, повернутися до України.

Також Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці і зберігати холодний розум.

Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.