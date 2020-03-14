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    Зеленський пообіцяв захистити українських військових від коронавірусу

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    Володимир Зеленський пообіцяв захистити українських військових на Донбасі від коронавірусу - Зеленський пообіцяв захистити українських військових від коронавірусу
    Володимир Зеленський пообіцяв захистити українських військових на Донбасі від коронавірусу

    Українські військові будуть максимально захищені в умовах коронавірусу, зазначив Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українські військовослужбовці будуть максимально забезпечені і захищені в умовах пандемії коронавірусу.

    Про це президент заявив у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони щодо протидії коронавірусу.

    «Особливу увагу приділено здоров’ю наших військових, вони будуть максимально забезпечені і захищені. Вони захищають нашу країну від вірусу посягання на наші території. Ми захистимо їх від всіх інших вірусів», — сказав він.

    Зеленський також закликав усіх українців, які виїхали з країни, протягом трьох діб до закриття пасажирського авіасполучення, повернутися до України.

    Також Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці і зберігати холодний розум.

    Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусуВ Україні 17 березня буде повністю обмежено авіасполучення через новий тип коронавірусу . 

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

    Також стало відомо, що МАУ скасовує польоти в Рим та Мілан.

    За останніми даними, в Україні первіряють 59 підозр на коронавірус Covid-19.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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