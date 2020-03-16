Російські бойовики випустили п’ять мін біля Пісків



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Бойових втрат серед українських військових немає

Вранці протягом 25 хвилин окупаційні війська випустили 5 мін калібру 82 мм

Російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, випустивши п’ять мін по захисниках Пісків.

Про це під час брифінгу повідомили в Міноборони.

«Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донецькому напрямку. Вранці протягом 25 хвилин окупаційні війська випустили 5 мін калібру 82 мм по позиціях наших захисників у районі населеного пункту Піски», - повідомили під час брифінгу.

За наявною інформацією, бойових втрат серед українських військових у результаті обстрілу противника немає.

Сьогодні 16 березня на Вінниччині провели в останню путь бійця-розвідника, який загинув на Донбасі. Поховали Андрія Ведешина на кладовищі рідного села з усім почестями. У загиблого залишилася мати, брат та донька 8-річна донька. Нагадаємо, 10 березня бойовики здійснили потужний обстріл українських позицій під Пісками. Двоє військовослужбовців загинули.

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Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.