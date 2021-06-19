Доба на Донбасі: в зоні протистояння активізувалися ворожі безпілотники

Літальні апарати типу «Орлан» були подавлені засобами української РЕБ

Протягом суботи, 19 червня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України. Зокрема поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.

Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає.

На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 15 гектарів території та передали на знищення 265 вибухонебезпечних предметів, повідомляє пресслужба.

Нагадаємо,що протягом минулої доби, 18 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано також три порушення режиму припинення вогню.