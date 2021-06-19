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    Доба на Донбасі: в зоні протистояння активізувалися ворожі безпілотники

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    Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає - Доба на Донбасі: в зоні протистояння активізувалися ворожі безпілотники
    Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає

    Літальні апарати типу «Орлан» були подавлені засобами української РЕБ

    Протягом суботи, 19 червня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    Ігноруючи домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України. Зокрема поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

    Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ.

    Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає.

    На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь.

    У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 15 гектарів території та передали на знищення 265 вибухонебезпечних предметів, повідомляє пресслужба.

    Нагадаємо,що протягом минулої доби, 18 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано також три порушення режиму припинення вогню.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДСНС обстріл розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Доба на Донбасі: в зоні протистояння активізувалися ворожі безпілотники