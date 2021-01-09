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    Проросійські терористи тричі порушили режим тиші на Донбасі

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    Внаслідок сьогоднішніх провокацій втрат серед українських військовослужбовців немає - Проросійські терористи тричі порушили режим тиші на Донбасі
    Внаслідок сьогоднішніх провокацій втрат серед українських військовослужбовців немає
    Фото з відкритих джерел

    Українські позиції обстріляні з кулеметів та гранатометів, жертв немає

    В штабі Операції обʼєднаних сил повідомили про три випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі протягом сьогоднішнього дня.

    «Упродовж поточної доби, 9 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад, спостерігалася тиша. Тільки в обідній час було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС в Facebook.

    Так, два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Зокрема, поблизу населеного пункту Луганське ворог відкривав вогонь у напрямку українських позицій з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Крім того, неподалік населеного пункту Водяне, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник відкривав вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

    «Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає», – зазначили в штабі ООС.

    Нагадаємо, що у п’ятницю, 8 січня, збройні формування РФ та її найманців обстріляли на Донбасі бригаду ремонтників, яка відновлювала водопостачання на ділянці водогону «Горлівка-Торецьк». З цього приводу українська сторона звернулася з нотою до ОБСЄ.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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