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    Події в Україні

    Минулої доби російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню

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    Бойових втрат серед українських захисників не було - Минулої доби російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню

    Бойових втрат серед українських захисників не було

    Фото з відкритих джерел

    Доба на Донбасі минула без втрат

    Протягом минулої доби, 18 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Поблизу Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Новоселівка російські окупанти застосовували міномети 82-го калібру. Неподалік Луганського ворог обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів», – ідеться в повідомленні.

    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    Як зазначається, про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників СММ ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7-му годину ранку 19 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи», – наголошують у штабі ООС.

    Як повідомлялося, у четвер, 17 червня, на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків отримав поранення український військовий. Після надання першої допомоги його доставили до медичного закладу.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі СБУ ЗСУ військові СЦКК
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    Минулої доби російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню