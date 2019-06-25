Бойовики з початку доби здійснили три обстріли, постраждали четверо військових (мапа боїв)



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У штабі повідомили, що близько 09:00 ранку зафіксовано ворожий обстріл з автоматичних та ручних гранатометів у районі села Шуми

З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі порушив режим перемир’я. В результаті чого двох українських військових поранено та ще двоє травмовані. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник.

Станом на 12:00 в районі проведення операції противник відкривав вогонь тричі. Вогонь з артилерії і мінометів противник сьогодні поки не вів, але активно застосовував гранатомети різних типів. В результаті двоє українських військових поранені та ще двоє травмовані.

О 02:00 з напрямку населеного пункту Саханка бойовики обстріляли з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї околиці с. Лебединське. О пів на сьому ранку противник здійснив кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів в бік захисників Авдіївки.

Окрім того, близько 09:00 ранку зафіксовано ворожий обстріл з автоматичних та ручних гранатометів у районі села Шуми.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Як повідомлялось, на східному фронті спеціальна група пошуковців знайшла тіло зниклого напередодні військового. Під час бойового завдання він підірвався на протипіхотній міні. Військовослужбовці 24 омбр повернули тіло бойового побратима, який загинув під час виконання завдання у секторі відповідальності в районі населеного пункту Оленівка (Волноваський район, Донецька область).