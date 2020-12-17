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    На Донбасі снайпер поранив українського військового

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    Військового поранили біля Авдіївки - На Донбасі снайпер поранив українського військового
    Військового поранили біля Авдіївки

    Стан військовослужбовця стабільний, він у свідомості

    На Донбасі ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця в районі Авдіївки. Про це повідомила у Facebook українська делегація в Тристоронній контактній групі.

    «Сьогодні, 17.12, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки», ─ йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі.

    Українською групою СЦКК було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ.

    Стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з важкого озброєння.

    Також повідомлялося, що 17 грудня на прескоференції президент РФ Путін пригрозив нарощувати «підтримку» Донбасу.

    16 грудня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас військові СЦКК президент снайпер озброєння
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