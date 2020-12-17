Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з важкого озброєння

Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного

Окупанти на Донбасі від початку доби, 17 грудня, обстріляли позиції українських захисників вдруге за кілька тижнів артилерійськими системами великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що починаючи з ночі, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї.

«Спершу противник застосував міномети 82 калібру та гранатомети різних систем. На ранок, на цьому ж напрямку, використав вже важке озброєння – артилерійські системи 122 калібру, 120 та 82 міліметрові міномети. Втретє режим припинення вогню ворог порушив біля цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь з гранатометів», ─ йдеться у повідомленні.

Водночас, на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

У штабі ООС наголосили, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

«Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», ─ інформують у пресцентрі.

Наголошується, що сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, на прескоференції президент РФ Путін пригрозив нарощувати «підтримку» Донбасу.

Як повідомлялося, 16 грудня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.