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    Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з важкого озброєння

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    Ворг застосовував&nbsp;артилерійські системи 122 калібру, 120 та 82 міліметрові міномети - Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з важкого озброєння
    Ворг застосовував артилерійські системи 122 калібру, 120 та 82 міліметрові міномети
    Фото з відкритих джерел

    Збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного

    Окупанти на Донбасі від початку доби, 17 грудня, обстріляли позиції українських захисників вдруге за кілька тижнів артилерійськими системами великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Зазначається, що починаючи з ночі, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї.

    «Спершу противник застосував міномети 82 калібру та гранатомети різних систем. На ранок, на цьому ж напрямку, використав вже важке озброєння – артилерійські системи 122 калібру, 120 та 82 міліметрові міномети. Втретє режим припинення вогню ворог порушив біля цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь з гранатометів», ─ йдеться у повідомленні.

    Водночас, на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

    У штабі ООС наголосили, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

    «Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», ─ інформують у пресцентрі.

    Наголошується, що сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, на прескоференції президент РФ Путін пригрозив нарощувати «підтримку» Донбасу.

    Як повідомлялося, 16 грудня російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДСНС обстріл військові озброєння
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