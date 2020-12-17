Стрілок «ДНР» отримав 10 років тюрми

Суд прописав у вироку, що термін відбуття покарання бойовика варто рахувати з моменту його затримання

Шевченківський районний суд Чернівців заочно визнав винним бойовика «11 Дунайсько-Єнакіївського полку 1 армійського корпусу народного ополчення «Донецької народної республіки» Руслана Золотька у причетності до створення терористичної організації і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 11 грудня.

Обвинувачений з вересня 2014 року бере участь у бойових діях на сході України проти сил АТО у населених пунктах Ясинувата, Дмитрівка, Красний Партизан, Піски та Авдіївка Донецької області. Зокрема, виконує функції стрільця одного з мотострілецьких підрозділів. Крім цього, у січні 2015 року Золотько воював проти Збройних сил України поблизу Донецького аеропорту.

Під час досудового розслідування бойовик не реагував на виклики правоохоронців та не з’являвся до суду.

Захисник Ілащук у судовому засіданні із обвинуваченням свого клієнта не погодився, вважав, вину останнього у вчиненні інкримінованого йому злочині не доведеною.

Натомість суд наголосив, що вина бойовика «ДНР» підтверджується дослідженими та перевіреними доказами. Зокрема, допитана у суді свідок, яка протягом 2014-2020 років перебувала у лавах ополчення «ДНР», заявила: у 2017 році вона за дорученням командира зв’язувалася з обвинуваченим, який, у свою чергу, коректував вогонь по позиціям Авдіївської промзони, зокрема, визначав місце розташування Збройних сил України.

«Державним обвинуваченням було доведено, що Руслан Золотько усвідомлював, що «ДНР» та інші незаконні збройні формування, діють на території України саме як терористичні організації, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, а також чинять збройний опір військовослужбовцям Збройних сил України», - сказано у вироку суду.

Крім цього, у вироку суд прописав, що термін відбуття покарання бойовика варто рахувати з моменту його затримання.

Як повідомляв «Главком», Слов`янський міськрайонний суд Донецької області призначив вісім років і один місяць позбавлення волі бойовику «ДНР» Дмитру Некрилову, якого визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації»). У суді обвинувачений бойовик частково визнав вину. Додав, що за службу отримував 15 тис. рублів на місяць.