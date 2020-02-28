Доба на Донбасі: загинув український військовий, ще один отримав поранення



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Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм

27 лютого збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поблизу населеного пункту Новомихайлівка – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів;

неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:

двічі неподалік Новотошківського – зі 120-мм мінометів противник випустив по наших захисниках 30 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 3 міни.

Вчора, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення.

З початком цієї доби, 28 лютого, російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід«.

За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий і постраждали ще двоє бійців ООС.