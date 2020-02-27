За добу на Донбасі загинув один український боєць, двоє дістали поранення
26 лютого бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим тиші
У середу, 26 лютого, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- два рази поруч з Мар’їнкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;
- тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли по наших позиціях, а саме:
- поруч з Оріховим – зі 120-мм міномету – чотири міни, зі станкового протитанкового гранатомету - 25 пострілів;
- поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4 – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.