За добу на Донбасі загинув один український боєць, двоє дістали поранення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти вчора обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

26 лютого бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим тиші

У середу, 26 лютого, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

два рази поруч з Мар’їнкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;

тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли по наших позиціях, а саме:

поруч з Оріховим – зі 120-мм міномету – чотири міни, зі станкового протитанкового гранатомету - 25 пострілів;

поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4 – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Луганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.