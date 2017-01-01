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    ОБСЄ: за добу кількість вибухів на Донбасі зменшилася втричі

    Місія ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі близько 130 вибухів
    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 130 вибухів у Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 28 листопада до 19:30 29 листопада, який опубліковано на сайті ОБСЄ. «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму
    • Сьогодні, 01:54
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    Місія ОБСЄ
    Місія ОБСЄ

    Місія ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі близько 130 вибухів

    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 130 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

    Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 28 листопада до 19:30 29 листопада, який опубліковано на сайті ОБСЄ.

    «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 110 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 360 вибухів)», - зазначається у звіті.

    «У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім періодом. Водночас місія зафіксувала аналогічну кількість вибухів (21) у порівнянні з попереднім звітним періодом (20 вибухів)», - резюмували в ОБСЄ.

    Нагадаємо, спостережна місія ОБСЄ зафіксувала у зоні АТО 380 вибухів за період з 27 по 28 листопада.

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