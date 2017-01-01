ОБСЄ: за добу кількість вибухів на Донбасі зменшилася втричі
- Сьогодні, 01:54
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Місія ОБСЄ за добу зафіксувала на Донбасі близько 130 вибухів
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували близько 130 вибухів у Донецькій та Луганській областях.
Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 28 листопада до 19:30 29 листопада, який опубліковано на сайті ОБСЄ.
«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 110 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 360 вибухів)», - зазначається у звіті.
«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім періодом. Водночас місія зафіксувала аналогічну кількість вибухів (21) у порівнянні з попереднім звітним періодом (20 вибухів)», - резюмували в ОБСЄ.
Нагадаємо, спостережна місія ОБСЄ зафіксувала у зоні АТО 380 вибухів за період з 27 по 28 листопада.