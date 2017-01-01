Доба в АТО: бойовики стріляли на донецькому напрямку, ніхто не постраждав

На Приазов’ї противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до низки прифронтових населених пунктів

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, впродовж минулої доби ворог здійснив чотири прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на донецькому



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Український військовий в зоні АТО

На Приазов’ї противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до низки прифронтових населених пунктів

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, впродовж минулої доби ворог здійснив чотири прицільні обстріли позицій Збройних сил України. Усі порушення режиму перемир’я відбулися на донецькому напрямку.

«На Приазов’ї противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до низки прифронтових населених пунктів. Зокрема, оборонців Водяного та Гранітного бойовики провокували із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А у районі Павлополя агресор застосував, окрім цієї зброї, ще й гранатомети та 82-мм міномети», - звітують у штабі.

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

В результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.

Нагадаємо, 29 грудня бойовики здійснили загалом шість прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

Під час бойових дій від смертельного вогнепального поранення загинув один український військовий. Це сталося поблизу шахти Бутівка. Ще двоє військових отримали поранення біля Кам’янки і Катеринівки.