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    За доба в АТО: шість ворожих обстрілів, є загиблий та поранені українські бійці

    Бійці АТО були вимушені відкривати вогонь у відповідь із гранатометів та кулеметів
    Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші.  Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ довкола
    • Сьогодні, 06:23
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    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    Бійці АТО були вимушені відкривати вогонь у відповідь із гранатометів та кулеметів

    Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. 

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Так, на луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ довкола Луганського.

    На донецькому напрямку противник неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка. Гранатомети і легке піхотне озброєння загарбники застосували по захисниках Кам’янки і Верхньоторецького.

    Загалом впродовж минулої доби ворог здійснив шість прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. В одному випадку українські військовослужбовці були вимушені відкривати вогонь у відповідь із гранатометів та кулеметів.

    «Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців і, на жаль, Україна втратила одного захисника. Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Батьківщину», - резюмували у штабі АТО.

    Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу з 27 по 28 грудня у Донецькій та Луганській областях зафіксували близько 75 вибухів.

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