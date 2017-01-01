За доба в АТО: шість ворожих обстрілів, є загиблий та поранені українські бійці

Бійці АТО були вимушені відкривати вогонь у відповідь із гранатометів та кулеметів

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ довкола



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Українські військовослужбовці

Бійці АТО були вимушені відкривати вогонь у відповідь із гранатометів та кулеметів

Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на луганському напрямку бойовики з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ довкола Луганського.

На донецькому напрямку противник неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілював оборонні укріплення сил АТО біля шахти Бутівка. Гранатомети і легке піхотне озброєння загарбники застосували по захисниках Кам’янки і Верхньоторецького.

Загалом впродовж минулої доби ворог здійснив шість прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. В одному випадку українські військовослужбовці були вимушені відкривати вогонь у відповідь із гранатометів та кулеметів.

«Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох військовослужбовців і, на жаль, Україна втратила одного захисника. Висловлюємо співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Батьківщину», - резюмували у штабі АТО.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу з 27 по 28 грудня у Донецькій та Луганській областях зафіксували близько 75 вибухів.