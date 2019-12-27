Добровольцям-іноземцям спростили набуття громадянства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ

Наразі уряд затвердив відповідний механізм

Уряд спростив набуття громадянства для добровольців, які захищали Україну на сході. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у п'ятницю.

«Раніше добровольці з інших країн не мали можливості отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, яка є першим кроком для отримання громадянства.

Наразі уряд затвердив відповідний механізм.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський підписав закон, яким врегульовано надання статусу учасника бойових дій добровольцям.

Документ має на меті врегулювати питання щодо визнання іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, такими, що перебувають на території України на законних підставах. Він також передбачає впровадження спрощеного порядку надання таким особам громадянства або видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні на час участі у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Крім цього, закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України)» має захистити права та законні інтереси іноземців, які захищали територіальну цілісність України та є громадянами держави-агресора або інших держав, що не визнають територіальну цілісність України, у зв'язку з чим їх добровільне або примусове повернення до країни своєї громадянської належності порушуватиме їхні права.

Документ вносить зміни до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», де пропонується встановити визначення для терміну «участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності Україні» щодо іноземців та осіб без громадянства, які надавали практичну допомогу підрозділам, що беруть участь в антитерористичній операції. Верховна Рада ухвалила цей закон 6 червня. 21 червня його підписав президент.