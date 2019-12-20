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    Культура

    В Україні починаються зйомки фільму за романом «Іловайськ»

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    Стрічку створять за романом Євгена Положія &laquo;Іловайськ&raquo; - В Україні починаються зйомки фільму за романом «Іловайськ»
    Стрічку створять за романом Євгена Положія «Іловайськ»

    Фільм розповість історію трьох добровольців, які потрапили в оточення російських військ, що вдерлися в Україну

    В Україні розпочинається виробництво воєнної драми «Кордон» за романом Євгена Положія «Іловайськ».

    Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

    «Державне агентство України з питань кіно уклало договір з ТОВ «Небокрай Філмз» про надання державної підтримки на виробництво фільму «Кордон» розміром 32 млн 912 тис. грн (80 % загальної вартості виробництва фільму)», - ідеться в повідомленні.

    Як зазначається, кінопроєкт воєнної драми «Кордон» за мотивами роману Євгена Положія «Іловайськ» став один з переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер фільму - Андрій Кавун, автор сценарію - Євген Положій, продюсер - Андрій Суярко.

    Фільм розповість історію трьох добровольців, які потрапили в оточення російських військ, що вдерлися в Україну.

    «Їм потрібно не тільки вижити самим і врятувати життя цивільним та своїм пораненим товаришам, а й залишитися людьми серед крові та жахів цієї несподіваної війни», - анонсує стрічку Держкіно.

    Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.

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