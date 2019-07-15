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    Дочка Зеленського святкує 15-річчя

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    Дочка Зеленського святкує 15-річчя

    Дружина президента Олена Зеленська опублікувала в Instagram своє спільне фото із донькою

    Перша леді України Олена Зеленська поздоровила свою дочку із 15-річчям, яке вона святкує 15 липня.

    Дружина президента опублікувала в Instagram своє спільне фото із донькою.

    «Найкраща дівчинка на землі! З днем народження! 15 років, як ти вчиш мене бути мамою», - написала Олена Зеленська.

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    Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

    Як відомо, подружжя Зеленських виховує двох дітей - дочку Сашу 2004 року народження і сина Кирила, який народився в 2013 році.

    Раніше повідомлялося, що в рамках візиту президента України до Канади перша леді Олена Зеленська зустрілася з міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп.

    Дружина президента України відвідала також госпіталь SickKids у Торонто. Ця дитяча лікарня є найбільшою в Канаді і має Центр досліджень, який вважається найбільшою педіатричною дослідницькою установою у світі.

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