Дочка Зеленського святкує 15-річчя



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Дружина президента Олена Зеленська опублікувала в Instagram своє спільне фото із донькою

Перша леді України Олена Зеленська поздоровила свою дочку із 15-річчям, яке вона святкує 15 липня.

Дружина президента опублікувала в Instagram своє спільне фото із донькою.

«Найкраща дівчинка на землі! З днем народження! 15 років, як ти вчиш мене бути мамою», - написала Олена Зеленська.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 14 Июл 2019 в 11:15 PDT

Як відомо, подружжя Зеленських виховує двох дітей - дочку Сашу 2004 року народження і сина Кирила, який народився в 2013 році.

Раніше повідомлялося, що в рамках візиту президента України до Канади перша леді Олена Зеленська зустрілася з міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп.

Дружина президента України відвідала також госпіталь SickKids у Торонто. Ця дитяча лікарня є найбільшою в Канаді і має Центр досліджень, який вважається найбільшою педіатричною дослідницькою установою у світі.