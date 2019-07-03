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    Олена Зеленська в Канаді зацікавилася здоров’ям дітей

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    <p>Олена Зеленська під час візиту до Канади</p> - Олена Зеленська в Канаді зацікавилася здоров’ям дітей

    Олена Зеленська під час візиту до Канади

    Фото: пресслужба президента України

    За словами Олени Зеленської, досвід Канади у питанні підтримки дитячого здоров’я цікавий для України

    У рамках візиту президента України до Канади перша леді Олена Зеленська зустрілася з міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп.

    У зустрічі також взяли участь уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба та парламентський секретар Міністра охорони здоров’я провінції Онтаріо Робін Мартін, повідомляє пресслужба президента України.

    Зазначається, що основною темою зустрічі було ознайомлення з програмою реалізації стратегії підтримки дитячого здоров’я у канадській провінції та можливості для співпраці.

    За словами Олени Зеленської, досвід Канади в цьому питанні цікавий для України.

    «Діти – наше майбутнє. Ми зацікавлені у створенні всіх можливостей для їхнього здорового розвитку в Україні. Йдеться і про шкільне харчування, і про підтримку культури здорового способу життя та фізичного виховання, і про розвиток дитячої медицини», – підкреслила дружина президента.

    У свою чергу міністр Джил Данлоп розповіла, що уряд Онтаріо успішно втілює Стратегію дитячого здоров’я (Healthy Kids Strategy), яка, зокрема, включає допомогу в навчанні батьків під час вагітності та у перші роки після народження дитини, здорове харчування дітей, забезпечення фізичної активності і створення необхідних умов для їхнього здорового розвитку.

    Зі свого боку уповноважений президента України з прав дитини зауважив, що досвід Канади може бути успішно застосований в Україні. «Дослідження, які проводилися в різних країнах, показують, що кожен долар, вкладений у здоров’я та розвиток дитини до 3 років, заощаджує в майбутньому 15 доларів на її лікування та реабілітацію й підвищує шанси дитини мати здорове та щасливе життя», – наголосив Кулеба.

    Дружина президента України відвідала також госпіталь SickKids у Торонто. Ця дитяча лікарня є найбільшою в Канаді і має Центр досліджень, який вважається найбільшою педіатричною дослідницькою установою у світі.

    У супроводі президента шпиталю Рональда Кона Олена Зеленська оглянула приміщення медустанови та ознайомилася з Програмою педіатричного стажування для України. На думку першої леді, досвід SickKids може бути цікавий для розвитку дитячих лікувальних закладів в Україні.

    Зазначається, що Торонтський госпіталь надає допомогу у сферах онкології, дерматології, пренатального здоров’я, психіатрії, психологічної реабілітації, пластичної хірургії тощо. З 2013 року у SickKids започатковано Програму педіатричного стажування для України, що включає проведення тренінгів у лікарні в Торонто та відвідання канадськими фахівцями медичних установ в Україні. Так, уже відбулося дев’ять місій до восьми українських лікарень, під час яких канадські хірурги провели понад 40 складних нейрохірургічних операцій, а майже 30 українських лікарів стажувалися в SickKids.

    «Загальна вартість програми сягає близько 6 млн канадських доларів. Кошти зібрані переважно силами української громади», - повідомили в пресслужбі глави держави.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади. 

    Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

    Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

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