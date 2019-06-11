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    Додон скасував указ про розпуск парламенту

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    Додон скасував указ про розпуск парламенту

    Як заявив Додон на зборах Вищої ради безпеки, указ Філіпа не відповідає конституційним нормам

    Президент Молдови Ігор Додон скасував указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів 6 вересня, який раніше підписав виконувач обов’язків президента країни Павло Філіп.

    Про це 11 червня повідомляє Newsmaker.

    Як заявив Додон на зборах Вищої ради безпеки, указ Філіпа не відповідає конституційним нормам.

    «Сьогодні я підписав декрет про скасування цих рішень», - зазначив Додон після засідання.

    Нагадаємо, 8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

    На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

    Того ж дня Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх ухвалених нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

    У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

    Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

    Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.

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