Додон скасував указ про розпуск парламенту



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Як заявив Додон на зборах Вищої ради безпеки, указ Філіпа не відповідає конституційним нормам

Президент Молдови Ігор Додон скасував указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів 6 вересня, який раніше підписав виконувач обов’язків президента країни Павло Філіп.

Про це 11 червня повідомляє Newsmaker.

Як заявив Додон на зборах Вищої ради безпеки, указ Філіпа не відповідає конституційним нормам.

«Сьогодні я підписав декрет про скасування цих рішень», - зазначив Додон після засідання.

Нагадаємо, 8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Того ж дня Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх ухвалених нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.