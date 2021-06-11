Долар дорожчає, а євро дешевшає третій день поспіль: НБУ встановив курс на 11 червня

Євро подешевшав на 4 копійки

Національний банк України на 11 червня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,10 гривень за долар. Курс долара виріс після досягнення напередодні мінімуму за 11 місяців. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1068 гривень за 1 долар (+0,0162 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить: 27,0906 гривень за 1 долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Водночас євро у середу подешевшав на 4 копійки і його курс встановлений на рівні 32,989 UAH/EUR, згідно з офіційними даними сайту НБУ.

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,09 гривень за долар, курс в покупці до 27,07 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 32,96 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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