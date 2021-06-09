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    Курс долара впав до рівня липня 2020 року

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    Курс долара впав до рівня липня 2020 року
    Фото з відкритих джерел

    Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Нацональний банк України на 9 червня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,17 гривень за долар. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,11 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1764 гривень за 1 долар (-0,0159 грн). При цьому курс долара на 8 червня становить 27,1923 гривень за 1 долар.

    Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Водночас євро у середу подорожчав на 4 копійки і його курс встановлений на рівні 33,11 UAH/EUR.

    Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,20 гривень за долар, курс в покупці до 27,18 гривень за долар.

    За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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    Теги: банк криптовалюта НБУ
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    Курс долара впав до рівня липня 2020 року