Бахматюк звернувся до Зеленського: Знищення моєї компанії не в інтересах країни

Майже дворічна війна НАБУ проти компанії «Укрлендфармінг» загрожує її існуванню, заявляє Бахматюк

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів «Укрлендфармінг» звернувся до президента Зеленського з приводу знищення його компанії через неправомірне переслідування з боку НАБУ. Повідомляють Українські новини.

Бізнесмен Олег Бахматюк виступив з відкритим зверненням до президента під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. «Наша компанія, в якій працювало 30 000 людей (зараз працює 17 000 чоловік, на жаль, мінус 13 000 чоловік – це результат боротьби НАБУ з нами за останній рік і 9 місяців). Ми недоплатили в бюджет у порівнянні з попереднім періодом офіційно 1,5 млрд за рахунок падіння можливостей виробництва, впало виробництво десь на 25-30%. Ми несемо соціальне навантаження в 600 населених пунктах. Обслуговуємо близько 200 000 договорів з населенням по оренді. Присутні у всіх соціальних проектах на цих територіях, а це близько 70% території України в різних регіонах. Справа наша дуже проста. Вона стосується ситуації з банком «ВіЕйБі», з якою ми вже неодноразово до вас зверталися: справу незаконно порушив Рябошапка. А Ситник, використовуючи інструменти держави, бореться не з чиновником, а бореться з нами. Це абсолютно контрпродуктивно для держави», – заявив бізнесмен.

«Такі компанії, як моя компанія, це інструмент, який ви особисто, як президент, можете використовувати для того, щоб проводити економічну політику залучення інвестицій на територію України, зокрема, від країн в першу чергу азіатських, країн ВРЕП, і країн Близького Сходу . Ми це вже робили, – каже Бахматюк. – За 10 років роботи ми залучили близько 2 мільярдів доларів зовнішніх інвестицій і 400 млн доларів в капітал. Все це вклали в побудову на території України величезної кількості об'єктів, що можна продемонструвати, показати. І сама кількість людей, які працюють на об'єктах, говорить сама за себе».

Майже дворічна війна НАБУ проти компанії загрожує її існуванню, заявляє Бахматюк. «Хотілося б вас попросити увійти в ситуацію, оскільки вона проектується не тільки на мене, і вирішити її на користь країни в першу чергу. Тому що я як власник, як громадянин України, готовий до діалогу, до компромісу, і вважаю, що ця війна в кінцевому підсумку призведе до знищення величезної компанії, яка має великий вплив на соціальне та економічне життя країни. І у нас вже такий досвід є: ми виграли справу по банку «Фінансова ініціатива», який 5 років тому був виведений незаконно з ринку Національним банком. Врешті-решт ми отримали папірець з Верховного суду, де ми були 100% праві. Банк же просто знищений, там просто купка попелу. Не хотілося б, щоб це сталося і по відношенню до компанії, в якій працювало 30 000, а зараз працює вже 17 000 чоловік. Я думаю, у нас тут з вами спільні інтереси», – заявляє бізнесмен.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти Писарука і Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення, публічно висунуті НАБУ колишньому керівництву і ексвласнику банку. Сам Бахматюк заявляв, що переслідування НАБУ його компанії пов'язано з особистою помстою директора бюро.