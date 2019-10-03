Долар і євро різко подорожчали: курс валют на 3 жовтня



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Курс долара виріс ще на 30 копійок після зльоту на 36 копійок на день раніше

Національний банк України на 3 жовтня встановив офіційний курс на рівні 24,86 гривень за долар та 27,16 гривень за євро.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями, курс долара виріс ще на 30 копійок після зльоту на 36 копійок на день раніше. У підсумку, незважаючи на тривале зниження, за тиждень з 26 вересня по 3 жовтня гривня по відношенню до долара ослабла вже на 65 копійок.

Курс євро сьогодні виріс на 40 копійок після вчорашнього зростання на 41 копійку. Двома ривками євровалюта подолала психологічну позначку у 27 гривень. Нижче цієї межі євро в Україні опустився 23 вересня - вперше з січня 2016 року, пише Сегодня.

В деяких із банків купити валюту 2 жовтня було не можливо через її відсутність у касах. Зокрема, ТСН.ua повідомили, що валюту не можна було купити у відділеннях «ПриватБанку» та «Ощадбанку» в районі вулиці Щусєва в мікрорайоні Сирець у Києві.

Нагадаємо, головний експерт Ради Національного банку України Віталій Шапран заявив, що зниження курсу української гривні до долара в останні дні після практично безперервного зміцнення протягом вересня зумовлене зниженням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.