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    Долар знизився після зростання минулого тижня. НБУ встановив офіційний курс

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    Офіційний курс долара знову падає&nbsp; - Долар знизився після зростання минулого тижня. НБУ встановив офіційний курс
    Офіційний курс долара знову падає 
    Фото: «Главком»

    Євро так подешевшало за вихідні

    Національний банк України (НБУ) на 29 червня трохи знизив офіційний курс долара. Зокрема, цей робочий тиждень починається з позначки 27,39 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Нацбанк на 29 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,3964 гривень за 1 долар (- 0,0625 грн). При цьому курс долара на 25 червня становив: 27,4589 гривень за 1 долар.

    Таким чином, офіційний курс долара знову падає після того, як зростав минулого тижня. У порівнянні з минулим банківським днем він знизився на шість копійок. Євро також подешевшало.

    Торги щодо долару на міжбанківському ринку минулого тижня закінчилися падінням до позначки до 27,35 гривень за долар. При цьому протягом тижня він перевищував 27,56 гривень. Що стосується євро, то єдина європейська валюта теж дещо подешевшала і закріпилася нижче позначки 33 гривень.

    Нагадаємо, у Національному банку заявили про поступовий вихід української економіки з майже півторарічної кризи, спричиненої пандемією Covid-19.

    Теги: Національний банк курс валют НБУ
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    Долар знизився після зростання минулого тижня. НБУ встановив офіційний курс