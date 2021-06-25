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    Економіка та фінанси

    Гривня просіла перед вихідними: курс валют

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    Курс гривні до долара ослаб до 27,46 грн/дол. - Гривня просіла перед вихідними: курс валют

    Курс гривні до долара ослаб до 27,46 грн/дол.

    Колаж: politica

    Гривня ослабла до долара та євро на 19 копійок

    Національний банк України на п'ятницю, 25 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,46 грн/дол., тобто гривня ослабла на 19 копійок у порівнянні з попереднім показником.

    Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 32,79 грн/євро, тобто гривня ослабла також на 19 копійок в порівнянні з попереднім показником.

    Офіційний курс на 25 червня

    • 100 USD США – 27,4589 (24 червня – 2727,37)
    • 100 EUR – 32,7928 (24 червня – 3260,03)

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    Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних.

    НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

    Теги: Національний банк курс валют валютні операції гривня Україна НБУ
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    Гривня просіла перед вихідними: курс валют