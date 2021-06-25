Гривня просіла перед вихідними: курс валют

Гривня ослабла до долара та євро на 19 копійок

Національний банк України на п'ятницю, 25 червня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,46 грн/дол., тобто гривня ослабла на 19 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 32,79 грн/євро, тобто гривня ослабла також на 19 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс на 25 червня

100 USD США – 27,4589 (24 червня – 2727,37)

100 EUR – 32,7928 (24 червня – 3260,03)

Нагадаємо, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних.

НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.