Попит зростає, ціни – ще більше. Що відбувається на ринку житла в Києві

Навесні як на первинному, так і на вторинному ринках Києва темпи зростання цін перевищили 10% за рік

Нацбанк пояснив, що житло залишається доступним, хоча його вартість зростає

Попит на житло в Києві помалу зростає, хоча ціни активно йдуть угору. Житло залишається відносно доступним за історичними мірками, адже вартість житла та доходи населення зростають порівнянними темпами. Про це йдеться у звіті Національного банку про фінансову стабільність.

«Попит на житло в Україні рік у рік поволі зростає, якщо не брати до уваги нетиповий 2020-й. Минулого року цей тренд перервався через слабкий другий квартал, коли розгорталася пандемія… Cтримане зростання попиту на житло зберігатиметься найближчими роками. Нині цьому сприяє поступове відновлення іпотечного кредитування та стрімке зростання доходів населення. Підігріває попит на житло і зниження дохідності депозитів, що спонукає частину осіб зі значними заощадженнями шукати альтернативні напрями інвестування», – зазначає Нацбанк.

У квітні як на первинному, так і на вторинному ринках Києва темпи зростання цін перевищили 10% за рік. У Нацбанку пояснюють, що діяли одразу кілька факторів. «Перш за все зростає вартість будівництва: у квітні індекс цін житлового будівництва становив 108.9 порівняно з показником попереднього року. По-друге, через тривалу реформу системи контролю за будівництвом нова пропозиція в майбутньому може скоротитись, а існуючий житловий фонд відносно обмежений», – йдеться у звіті.

За даними НБУ, пожвавлюється попит частково завдяки відновленню іпотеки.

«Хоча вартість житла зростає, воно все ж залишається доступним за відносними показниками. Ціни та доходи населення зростають співмірно», – кажуть у Нацбанку.

«В Києві вже понад рік відношення «ціна до річного доходу» залишається на найнижчому рівні за більш як десятиліття. А от відношення «ціна до річної ренти» за рік зросло майже на одиницю, адже ціна оренди практично не змінилася. Тож привабливість житла як об’єкта інвестування для подальшої здачі в оренду дещо знизилася. Втім, відношення «ціна до річної ренти» в Україні за міжнародними історичними мірками ще вельми низьке», – повідомили у НБУ.

Як повідомлялося, у травні цього року середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва зросла до 30 тис. грн. Річне зростання склало 4,9 тис. грн за кв. м.

Раніше президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта розповів, що найбільше зростання цін відбулося на «соціальне житло» на вторинному ринку (малогабаритні квартири площею до 50 м2 радянського забудови), а також на 1-, 2-кімнатні квартири в новобудовах.

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