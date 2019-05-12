Долю парламентської коаліції вирішуватиме суддя, який відсторонив Супрун



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Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян

Окружний адміністративний суд Києва витребовував у Верховної Ради поіменний склад коаліції фракцій «Європейська Україна»

Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян 8 травня узяв до розгляду справу за позовом нардепа Андрія Деркача, який просить суд визнати протиправною роботу координаторів коаліції, бо вони не запропонували прем’єру-міністру кандидатури міністра охорони здоров’я.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 10 травня.

У рамках розгляду цієї справи суд двічі (28 лютого і 5 квітня) задовольняв клопотання нардепа Деркача і постановив витребувати у Верховної Ради України, апарату парламенту, відомості з зазначенням прізвищ, імен, по-батькові народних депутатів, які входять до складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, яка діє на підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна».

Однак апарат Верховної Ради відмовився надати поіменний список коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна» на вимогу суду від 28 лютого. Зокрема, у листі-відповіді від 12 березня перший заступник керівника апарату ВР Петро Бондар поінформував суд, що Регламент Верховної Ради України, який має статус закону і регулює порядок роботи парламенту, його органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп), не містить як положень, спрямованих на регулювання питань формування, організації роботи, припинення діяльності коаліції депутатських фракцій, так і вимог щодо обліку відповідної інформації апаратом ВР.

Наразі судове засідання призначено на 27 травня.

До цього справу вів суддя Євген Аблов. Однак, згідно з рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 8 квітня 2019 року, цього суддю відсторонено від здійснення правосуддя до вирішення питання Вищою радою правосуддя про його звільнення з посади.

Окремо ряд ЗМІ поширюють інформацію, що у переможця президентських виборів-2019 будуть формальні підстави припинити повноваження Верховної Ради відразу після прийняття присяги, якщо він буде спиратися на рішення Окружного адміністративного суду Києва. Формальною причиною називається відсутність коаліції у парламенті (ст. 90 Конституції).

Водночас повноваження ВР не можуть бути достроково припинені президентом в останні шість місяців строку повноважень парламенту (називається кінцева дата - 27 травня 2019 року).

Як повідомляв «Главком», 5 лютого 2019 року суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я, частково задовольнивши позов нардепа-радикала Ігоря Мосійчука, одним із аргументів якого було наявність у Супрун громадянства США. Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.