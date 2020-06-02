Донеччиною пронісся торнадо: відео та розповідь очевидців



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У Костянтинівському районі на Донеччині пронісся потужний торнадо

Потужний вихор позривав дахи на фермі

В небі над Костянтинівським районом кілька днів тому спостерігали класичне торнадо клиноподібної форми, яке зірвало дахи в одному з сільгосппідприємств підприємств Іллінівської громади.

Як передає Вільне радіо, про це розповів голова Іллінівської ОТГ Олександр Маринич.

Повідомляється, що кілька місцевих мешканців зняли на відео це природне явище. На обох відео видно, як небо сильно потемніло, сформувалась воронка, та почався сильний вітер з дощем.

Синоптик Харківського гідрометцентру, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич підтвердив, що це саме класичний торнадо.

«Люди по трасі їхали й зафільмували. Це в Тарасівці (між Костянтинівкою та Мирноградом) на механічному дворі приватного підприємства. Я у керівника господарства був, там знесло на току половину даху та дах на складі — збитків на півмільйони мінімум», — коментує наслідки стихії голова Іллінівської ОТГ Олександр Маринич.

За словами посадовця, він стикнувся з торнадо вперше.

«Було в нас таке, завихрення дахи зривали, але це прямо реальне торнадо було! Воно краєм заділо село. А якби зайшло в село, я навіть не знаю, біди наробило би капітально. Так це було дві хвилини, а такого встигло наробити», — розповідає керівник громади.

За словами Володимира Маринича, власник господарства буде відновлювати дахи власним коштом.

«Природні катаклізми — вони ж під форс-мажор підпадають, навіть якби й застраховане було. Це небідне господарство, тому вони свої проблеми вирішать», — каже голова ОТГ.

Мешканець села Олександро-Калинове цієї ж громади Андрій Тараман зазначає, що був свідком подібних погодних умов. Але торнадо в їхніх краях не бувало.

«Я такого ні разу не бачив. Єдине що, влітку смерчі були. Це на полях, коли уборка (врожаю — ред), і спека стоїть дуже сильна. І буває зривається смерч і пре по полю! Солома лежить у валках. І все переплутає: солома летить, валки ці здуває. Дивишся, трохи «стрьомно». Але без дощу. А це досить важко — солому підняти у валку», — згадує Андрій.