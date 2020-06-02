Україну накриє циклон Izolde: прогноз погоди на 2 червня



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Погода в Україні 2 червня 2020 формується циклоном на ім'я Izolde: українців чекають дощі, а місцями – навіть сніг

У найближчі дні погода в Україні буде дощовою, але не на всій території

Погода в Україні у вівторок, 2 червня, буде похмурою та прохолодною, найбільше дощитиме на заході країни.

Як зазначила народна синоптикиня Наталка Діденко в Telegram, циклон Izolde усе ще перебуватиме на території України. Разом із тим на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг.

За словами Діденко, періодичні дощі, від невеликих до помірних, можливі в північних областях (окрім Сумщини), в Одеській області, в Криму та на крайньому сході. На решті території – або без істотних опадів, або максимум місцями незначні.

Вітер рухатиметься з північного заходу, помірний, до поривчастого.

Температура повітря вночі буде низькою – +4..+8 градусів, на півдні та в східних областях до +12 градусів.

У денні години в Україні очікується переважно +14..+18 градусів, на сході буде найтепліше, до +17..+22 градусів, а найхолодніше у західній частині України, лише +8..+13 градусів.

У Києві 2 червня є ймовірність дощу, вночі холодно, +6 градусів, вдень – +14 градусів.

«Повного припинення дощів найближчим часом не обіцяю, проте ось стовпчики термометрів нарешті підуть угору. 3-4 червня до +18 градусів, а потім уже й літо прийде, дочекаємося і +20 і за +20 градусів», – написала Діденко.

Як повідомлялося, 30 травня у Києві вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа у 1941 році.

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, сильний дощ у Києві спричинив підтоплення у деяких районах столиці, гідрослужба працювала над ліквідацією наслідків.