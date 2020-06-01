Перший день літа. У високогір'ї Карпат лежить сніг (фото)
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
Сніг почав падати вчора, 31 травня, разом з погіршенням погоди
На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах у перший день літа лежить сніг.лежить сніг.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112
На горі Піп Іван Чорногірський відзначається низька видимість - до 50 метрів.
Вітер північно-західний зі швидкістю шість метрів в секунду.
Температура повітря - нуль градусів за Цельсієм.
Як повідомлялось, сніг почав падати ще відучора, 31 травня. При цьому ориви вітру досягали 20 метрів в секунду.
Зазначимо, в Україні у понеділок, 1 червня, по всій країні буде дощ.
Як повідомлялось, за прогнозами синоптиків, в Україні потеплішає не раніше 3-4 червня.