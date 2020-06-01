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    Перший день літа. У високогір'ї Карпат лежить сніг (фото)

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    Перший день літа. У високогір'ї Карпат лежить сніг (фото)
    Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

    Сніг почав падати вчора, 31 травня, разом з погіршенням погоди

    На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах у перший день літа лежить сніг.лежить сніг. 

    Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

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    Перший день літа. У високогір'ї Карпат лежить сніг (фото)
    Перший день літа. У високогір'ї Карпат лежить сніг (фото)
    Перший день літа. У високогір'ї Карпат лежить сніг (фото)
    Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

    На горі Піп Іван Чорногірський відзначається низька видимість - до 50 метрів.

    Вітер північно-західний зі швидкістю шість метрів в секунду.

    Температура повітря - нуль градусів за Цельсієм.

    Як повідомлялось, сніг почав падати ще відучора, 31 травня. При цьому ориви вітру досягали 20 метрів в секунду.

    Зазначимо, в Україні у понеділок, 1 червня, по всій країні буде дощ.

    Як повідомлялось, за прогнозами синоптиків, в Україні потеплішає не раніше 3-4 червня.

    прогноз погоди повітря вітер дощ
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