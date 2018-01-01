Допит Трампа може відбутися у найближчі тижні - The Washington Post

Трамп готовий давати свідчення, вважаючи, що це покладе край дискусії про російське втручання

Спецпрокурор Роберт Мюллер може «протягом найближчих тижнів» допитати діючого президента США Дональда Трампа щодо можливої змови його виборчого штабу з Російською Федерацією під час виборів у США в 2016 році. Про це повідомила в понеділок газета The Washington Post, посилаючись на джерело з кіл,



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Фото: Getty Images Президент США Дональд Трамп

Трамп готовий давати свідчення, вважаючи, що це покладе край дискусії про російське втручання

Спецпрокурор Роберт Мюллер може «протягом найближчих тижнів» допитати діючого президента США Дональда Трампа щодо можливої змови його виборчого штабу з Російською Федерацією під час виборів у США в 2016 році. Про це повідомила в понеділок газета The Washington Post, посилаючись на джерело з кіл, близьких до президента.

«Вирішення цього питання просувається швидше, ніж деякі можуть собі уявити», — наводить видання слова джерела, який додав, що президент не нервує з приводу майбутньої розмови зі спецпрокурором і вважає, що після цього будуть поставлені всі крапки над «і» в розслідуванні тверджень про взаємодію під час виборчої кампанії його команди із Кремлем.

The Washington Post пише, що юристи Трампа вже провели у грудні попередню зустріч зі співробітниками Мюллера, на якій обговорювалося, зокрема, «чи може президент подати письмові відповіді на питання» слідчих. «Мюллер і юристи Трампа планують незабаром провести нову зустріч, щоб обговорити можливі умови надання свідчень президентом, а також терміни завершення Мюллером свого розслідування, — зазначає видання. — Юристи Трампа сподіваються отримати під час бесіди зі співробітниками апарату спецпрокурора чітке уявлення про те, які питання можуть бути задані президенту».

Білий дім поки відмовляється підтвердити повідомлення преси про те, що Трамп дасть свідчення Мюллеру. «Білий дім не коментує повідомлення про контакти з офісом спецпрокурора. Білий дім продовжує повністю співпрацювати зі спецпрокурором із метою сприяти швидкому вирішенню всіх наявних питань, — розповсюдила в понеділок заяву команда юрисконсультів президента.

Нагадаємо, заснована колишнім радником президента США Дональда Трампа Стівеном Бенноном організація збирала компромат на діючого президента на початку президентських перегонів.

Раніше стало відомо, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером. Слідчі дії мають відбутися в межах розслідування справи про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.