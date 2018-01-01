ФБР та адвокати домовляються про допит Трампа у «російській справі» - ЗМІ

Наразі адвокати та представники слідчого органу домовляються про формат бесіди з президентом США

Юристи президента США Дональда Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером. Слідчі дії мають відбутися в межах розслідування справи про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році. Як повідомляють американські ЗМІ з посиланнями на власні джерела, наразі адвокати та представники



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Дональд Трамп

Наразі адвокати та представники слідчого органу домовляються про формат бесіди з президентом США

Юристи президента США Дональда Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером. Слідчі дії мають відбутися в межах розслідування справи про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.

Як повідомляють американські ЗМІ з посиланнями на власні джерела, наразі адвокати та представники слідчого органу домовляються про формат бесіди, а також її місце, тривалість та інші пов’язані умови. Про компроміс у цих питаннях говорити поки що зарано, як і про офіційний статус цієї зустрічі, бо захист Трампа наполягає на тому, щоб це не було оформлено саме як допит.

Раніше повідомлялося про те, що за змову проти США колишньому керівнику виборчого штабу нинішнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Полу Манафорту може загрожувати 80 років ув'язнення. Зокрема, йому, вочевидь, доведеться відповісти і за роботу піарника та лобіста екс-президента-втікача Віктора Януковича.

За одним зі звинувачень - збагачувався політтехнолог в Україні, а на батьківщині з цих грошей не платив податків. Але ФБР за нього взялось передусім через можливе втручання Росії у президентські вибори у США.