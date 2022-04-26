Дорожники Харківщини очистили вже понад 100 км трас

Триває відновлення інженерних мереж регіону

У Харківській області щодня 25 дорожніх бригад виходять ремонтувати автошляхи та прибирати узбіччя. Наразі їм вже вдалось привести до ладу понад 100 кілометрів доріг державного значення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, паралельно з прибиранням на трасах дорожники проводять ліквідацію ямковості гарячим асфальтобетоном.

Також триває і відновлення інженерних мереж регіону. Так, у Харкові вже відновлено постачання газу до 637 квартир, а в селі Благодатне – у 172 споживачів.

«В селищі Велика Рогань за сьогодні відновлено електропостачання 60 споживачам. У Чугуєві комунальні служби відремонтували мережу водопостачання на вулиці Гвардійській. У Дергачах з кожним днем збільшується кількість домівок, в яких є світло: заживлено 3 000 споживачів», – зазначив заступник керівника ОП.

Він додав, що комунальники Харкова займаються обстеженням та ремонтом житлового фонду міста. У всіх районах тривають роботи з ремонту вікон, покрівель та пошкоджених внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання.

Нагадаємо, раніше Тимошенко розповів, що наразі державою вже створено детальний план післявоєнної відбудови України, що матиме декілька пріоритетних напрямків, зокрема розвиток оборони та економіки нашої країни.