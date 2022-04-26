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    Чорнобильська катастрофа – трагедія, створена брехнею і безвідповідальністю

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    Вічна пам&rsquo;ять усім, хто заплатив найдорожчу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи - Чорнобильська катастрофа – трагедія, створена брехнею і безвідповідальністю
    Вічна пам’ять усім, хто заплатив найдорожчу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи

    36 років минуло, і з Москви знову прийшла загроза повторення катастрофи

    36 років минуло з моменту Чорнобильської катастрофи. Ця трагедія, створена брехнею і безвідповідальністю, назавжди змінила мільйони людських життів, вона викрила злочинність усієї системи влади Радянського Союзу. Трагедія Чорнобиля показала людству, що жертвами недбалості, показухи і нехтуванням безпекою можуть стати не лише сучасники, а й наші діти і наступні покоління. Під загрозою може опинитися майбутнє людства.

    36 років минуло, і з Москви знову прийшла загроза повторення катастрофи. Її принесли російські окупанти. 36 днів вони тримали в заручниках працівників ЧАЕС, намагаючись забрати в них контроль над станцією. Варвари знищили системи моніторингу, спричинили поширення радіації з навколишніх лісів. І знову працівники станції проявили неабияку мужність та професійність. Забезпечили роботу всіх систем «Укриття», вберегли Україну та світ від ядерного лиха.

    Але загроза не минула. Щодня над ядерними реакторами пролітають російські ракети, якими прагнуть спричинити якнайбільше жертв серед мирного населення. Хто знає, які людиноненависницькі плани виношуються в Кремлі? Рашистська стратегія залякування загрожує новими ядерними катастрофами. Ми знову і знову закликаємо світ діяти, щоб зупинити агресора.

    Вічна пам’ять усім, кого нема з нами, бо заплатили найдорожчу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи. Усім, мужнім людям, які відводили і тепер відводять від світу біду – міцного здоров’я і благополуччя. А нам усім і нашій Україні – якнайшвидшої перемоги!

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    Теги: трагедія росія окупанти катастрофа ЧАЕС війна Україна
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    Чорнобильська катастрофа – трагедія, створена брехнею і безвідповідальністю