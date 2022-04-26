Ющенко розповів, чого зараз боїться Путін

За словами Ющенка, Путін став «цілком ізольованим і жорстоким деспотом, який не терпить жодного спротиву»

Третій президент України переконаний, що є спосіб перемогти Путіна

Президент Росії Володимир Путін став «цілком ізольованим і жорстоким деспотом, який не терпить жодного спротиву», однак є спосіб його перемогти. Таку думку про главу Кремля у колонці, написаній для видання The Guardian 24 квітня, висловив третій президент України (2005-2010 рр.) Віктор Ющенко.

Він розповів, що його історія комунікації з Путіним почалася у 2000 році, коли обидва політики були прем'єр-міністрами своїх країн.

За словами Ющенка, коли він балотувався у президенти України у 2004 році, Путін активно агітував проти нього. Тоді Ющенку «стало зрозуміло, на що він був готовий піти, щоб отримати те, що хоче». Після перемоги на виборах третій президент України зрозумів, що йому «треба спробувати зберегти робочі стосунки» з Путіним «як із лідером нашого сусіда на сході».

«Але того Путіна більше не існує. Чи не найсильніша зброя, яка є в України проти глави Кремля – це міжнародна солідарність і підтримка. Це те, що справді хвилює його», – наголосив Ющенко.

Водночас Ющенко стурбований імовірною майбутньою втомою світу від «жахів війни», але «твердо вірить, що перемога України неминуча».

«Коли українці «віддають усе, щоб боротися за свою свободу та гідність, перемога – єдиний вихід», – резюмував Ющенко.

Нагадаємо, раніше психолог проаналізував дивні пози Володимира Путіна на свіжому відео.