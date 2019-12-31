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    Дощ і мокрий сніг. Синоптики розповіли про погоду у новорічну ніч

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    Українці Новий рік зустрічатимуть з дощовою погодою - Дощ і мокрий сніг. Синоптики розповіли про погоду у новорічну ніч
    Українці Новий рік зустрічатимуть з дощовою погодою
    Фото: ТСН

    Українці зустрічатимуть Новий рік з нетиповою для зими погодою

    За прогнозами синоптиків, увечері 31 грудня в Києві можливі опади: дощ із мокрим снігом, а ближче до ночі - мокрий сніг.

    Між тим, за інформацією Київської міської держадміністрації, для обробки вулиць антиожеледними засобами та прибирання снігу в «Київавтодорі» підготували 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Вся техніка «Київавтодору» готова до роботи.

    «До початку снігопаду або дощу зі снігом дороги обробляємо рідкими хлоридами. Це сучасна технологія, якою користуються в Німеччині та Австрії. Завдяки розпилюванню реагенту сніг тане, на дорозі не утворюється ожеледиця, зменшується кількість використання солі», - додав директор «Київавтодору» Валентин Осипов. За його словами, незалежно від свят, дорожники працюють цілодобово.

    Як повідомляв «Главком», Європу може чекати різке похолодання протягом найближчих ста років, з'ясували вчені з Гронінгенского університету.

    прогноз погоди дощ
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