Дощ і мокрий сніг. Синоптики розповіли про погоду у новорічну ніч



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Українці Новий рік зустрічатимуть з дощовою погодою Фото: ТСН

Українці зустрічатимуть Новий рік з нетиповою для зими погодою

За прогнозами синоптиків, увечері 31 грудня в Києві можливі опади: дощ із мокрим снігом, а ближче до ночі - мокрий сніг.

Між тим, за інформацією Київської міської держадміністрації, для обробки вулиць антиожеледними засобами та прибирання снігу в «Київавтодорі» підготували 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Вся техніка «Київавтодору» готова до роботи.

«До початку снігопаду або дощу зі снігом дороги обробляємо рідкими хлоридами. Це сучасна технологія, якою користуються в Німеччині та Австрії. Завдяки розпилюванню реагенту сніг тане, на дорозі не утворюється ожеледиця, зменшується кількість використання солі», - додав директор «Київавтодору» Валентин Осипов. За його словами, незалежно від свят, дорожники працюють цілодобово.

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