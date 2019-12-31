Вчені розповіли про різке похолодання в Європі в найближчі 100 років



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При зміні напрямку течії Європу очікує різке похолодання, так як континент позбудеться приплив тепла

Європу може чекати різке похолодання протягом найближчих ста років, з'ясували вчені з Гронінгенского університету.

Про це повідомляє EurekAlert.

Північно-Атлантична течія, що забезпечує м'який клімат на північному заході Європи, може змінити свій напрямок в ході цього століття, свідчать результати дослідження.

Імовірність зміни напрямку течії на даний момент складає 15%. Причиною змін можуть стати надмірна кількість опадів і танення льоду в Гренландії.

При зміні напрямку течії Європу очікує різке похолодання, так як континент позбудеться припливу тепла.

Раніше, в кінці жовтня, вчені встановили, що в найближчі десятиліття близько 1 млрд людей можуть опинитися в зоні затоплення через зміни клімату. За підрахунками експертів, вже до 2050 року нижче рівня середньорічного прибережного паводку залишаться райони, де живе близько 300 млн осіб. До 2100 року ці райони можуть виявитися нижче рівня моря.