Дощ та туман: прогноз погоди в Україні на 10 січня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві в п’ятницю невеликий дощ і туман, температура вдень 1-3° тепла

Сьогодні на дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця

В Україні сьогодні, 10 січня, пройде невеликий дощ, вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман, вночі до 3° морозу, вдень близько 5° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім півдня та сходу, часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман. На дорогах, крім південних та центральних областей, подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході та крайньому півдні країни до 8° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві в п’ятницю вночі без істотних опадів, туман; вдень невеликий дощ. На дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.