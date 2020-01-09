Вночі туман накриє Київ та область



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Під час туману водіям радять бути дуже обережними

Оголошено жовтий рівень небезпеки

Уночі 10 січня у Києві очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Також, за даними синоптиків, у Київській області вночі 10 січня туман, видимість 200-500 м.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Крім того, вночі та вранці 10 січня туман очікується у північних, центральних та південних областях країни.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 9 січня Київ перебуватиме під впливом атмосферного фронту. «У Києві 9-го січня очікується дощ та мокрий сніг, атмосферний фронт! Вночі до -2 градусів, вдень 0+2 градуси», - написала вона.

Також Діденко повідомила, що надалі тепла погода в Україні триватиме.

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.