  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ засипало снігом: близько сотні одиниць техніки розчищають столицю (фото)

    • Розсилка
    Спеціальна техніка розчищає проїжджі частини і тротуари від снігу - Київ засипало снігом: близько сотні одиниць техніки розчищають столицю (фото)
    Спеціальна техніка розчищає проїжджі частини і тротуари від снігу
    Фото: Київавтодор

    Дорожники обробляють проїжджі частини і тротуари посипальними матеріалами

    У ніч на четвер, 9 січня, у Києві пішов сніг. На розчищення доріг та тротуарів вийшла техніка і бригади ручного прибирання.

    Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Задіяно близько сотні одиниць снігоприбиральної техніки. Всього ж маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Проїжджі частини і тротуари обробляємо посипальними засобами. Бригади ручного прибирання очищають зупинки», - розповіли дорожники.

    Київавтодор повідомляє, що у найближчі дні синоптики прогнозують потужніші опади, «щоправда, у вигляді дощу».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Київ засипало снігом: близько сотні одиниць техніки розчищають столицю (фото)
    Київ засипало снігом: близько сотні одиниць техніки розчищають столицю (фото)
    Київ засипало снігом: близько сотні одиниць техніки розчищають столицю (фото)
    Київ засипало снігом: близько сотні одиниць техніки розчищають столицю (фото)
    Київ засипало снігом: близько сотні одиниць техніки розчищають столицю (фото)
    Київ засипало снігом: близько сотні одиниць техніки розчищають столицю (фото)

    Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 9 січня Київ перебуватиме під впливом атмосферного фронту. «У Києві 9-го січня очікується дощ та мокрий сніг, атмосферний фронт! Вночі до -2 градусів, вдень 0+2 градуси», - написала вона.

    Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.

    прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ