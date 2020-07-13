Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
Ураган вивертав дерева з корінням
Фото: ДСНС
Рятувальники відкачували воду з домогосподарств
Рівненською областю пронеслася гроза, в результаті якої були підтоплені будинки і повалені десятки дерев.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, з вечора 11 липня по 12 липня підрозділами рятувальників в області проведено відкачування води з 20 домогодарств. З них: 8 житлових будинків, 9 присадибних ділянок та 3 підвали.
Тричі рятувальники виїжджали на розчищення доріг та домогосподарств від повалених дерев.
У Корецькому та Гощанському районах визволяли людей з будинків, на які впали дерева.
Як повідомлялося, 13 липня в Україні, крім західних областей, очікуються грози, в східній частині подекуди град.
У центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).