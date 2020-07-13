  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)

    • Розсилка
    Ураган вивертав дерева з корінням - Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Ураган вивертав дерева з корінням
    Фото: ДСНС

    Рятувальники відкачували воду з домогосподарств

    Рівненською областю пронеслася гроза, в результаті якої були підтоплені будинки і повалені десятки дерев.

    Як повідомляє пресслужба ДСНС, з вечора 11 липня по 12 липня підрозділами рятувальників в області проведено відкачування води з 20 домогодарств. З них: 8 житлових будинків, 9 присадибних ділянок та 3 підвали.

    Тричі рятувальники виїжджали на розчищення доріг та домогосподарств від повалених дерев.

    У Корецькому та Гощанському районах визволяли людей з будинків, на які впали дерева.

    1 з 20
    на весь екран згорнути
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)
    Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)

    Як повідомлялося, 13 липня в Україні, крім західних областей, очікуються грози, в східній частині подекуди град.

    У центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    ДСНС рятувальники Рівненщина вітер негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ