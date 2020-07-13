Підтоплені будинки і повалені дерева: Рівненщиною пройшла негода (фото)



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Ураган вивертав дерева з корінням Фото: ДСНС

Рятувальники відкачували воду з домогосподарств

Рівненською областю пронеслася гроза, в результаті якої були підтоплені будинки і повалені десятки дерев.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, з вечора 11 липня по 12 липня підрозділами рятувальників в області проведено відкачування води з 20 домогодарств. З них: 8 житлових будинків, 9 присадибних ділянок та 3 підвали.

Тричі рятувальники виїжджали на розчищення доріг та домогосподарств від повалених дерев.

У Корецькому та Гощанському районах визволяли людей з будинків, на які впали дерева.

Як повідомлялося, 13 липня в Україні, крім західних областей, очікуються грози, в східній частині подекуди град.

У центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).