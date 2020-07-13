Нахромилась на гострий паркан церкви Московського патріархату. Порятунок жінки потрапив на фото



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Жінку госпіталізували до районної лікарні

Інцидент стався на території церкви Святого Духа, що підпорядковується Московському патріархату

12 липня на території храму в селі Великі Ком'яти Виноградівського району Закарпатської області сталася надзвичайна подія: жінка наштрикнулась рукою на металеву конструкцію огорожі. Про це повідомили У ДСНС України у Закарпатській області.

«Постраждалу виявили випадкові перехожі, які зранку прямували на богослужіння до одного з храмів, вони й викликали медиків. Лікарі самостійно вивільнити жінку не змогли, тож звернулись по допомогу до рятувальників. Рятувальники, які приїхали до місця виклику, за допомогою гідравлічного інструменту перерізали металевий елемент огорожі, вивільнили руку постраждалої та передали потерпілу медикам», – йдеться в повідомленні.

Жінку госпіталізували до районної лікарні. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, Московська церква в Україні не буде проводити хресну ходу до річниці Хрещення Русі.