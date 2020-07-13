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    Рятувальники заявили про ліквідацію пожежі на Луганщині

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    Більше тижня рятувальники намагалися приборкати лісові пожежі на Луганщині&nbsp; - Рятувальники заявили про ліквідацію пожежі на Луганщині
    Більше тижня рятувальники намагалися приборкати лісові пожежі на Луганщині 
    Фото: ДСНС

    Масштабна пожежа на Луганщині виникла 6 липня

    Лісову пожежу, що виникла 6 липня в Луганській області, повністю ліквідували. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За словами рятувальників, пожежу повністю загасили о 17:20 у понеділок, 13 липня.

    6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

    Внаслідок пожежі загинуло п'ятеро осіб.

    Увечері 9 липня пожежу сухої трави та лісового масиву вдалося локалізувати. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, склала близько 5 тис. га.

    Як повідомлялося, на території західних областей ліквідовано підтоплення всіх населених пунктів, підвалів і присадибних ділянок, що сталося внаслідок рясних дощів у червні. Протягом доби відкачано 1885 кубометрів води.

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