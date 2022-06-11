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    Новини

    Дощі та сонце поділять Україну: прогноз погоди на 11 червня

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    У суботу найспекотніше буде у східних областях - Дощі та сонце поділять Україну: прогноз погоди на 11 червня
    У суботу найспекотніше буде у східних областях
    фото: Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Опади прогнозують на заході та частині півдня

    Погода в Україні у суботу, 11 червня, вражатиме різноманіття. Поки у більшості регіонів Правобережної України лютуватимуть грози та дощі, на Лівобережжі та у частині центральних областей припікатиме сонце. Про це інформує «Укргідрометцентр».

    Грози та зливи переважно пройдуть у всіх регіонах на заході України. Також дощитиме на Житомирщині та Хмельниччині.

    Доведеться прихопити з собою дощовики або парасольки також жителям Одеської і Миколаївської областей. Не мине день без опадів і у Криму.

    Найвище стовпчики термометрів піднімуться саме у східних областях – тут повітря прогріється до +31...+33 градусів. Такі показники прогнозують на Луганщині, Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині.

    Лише на кілька градусів прохолодніше – +30...+32 – у Київській, Чернігівській, Житомирській областях, а також на Черкащині та Запоріжжі.

    Мінімальну для 11 червня температуру – +23...+25 метеорологи обіцяють у Львівській області. Лише на градус тепліше має бути на Івано-Франківщині. В решті українських регіонів температура коливатиметься в межах +25...+31.

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    Киянам 11 червня опадів боятись не слід, вітер буде південно-східний швидкістю 5-10 метрів на секунду. Повітря у Києві прогріється до +30...+32.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація #stoprussia
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    Дощі та сонце поділять Україну: прогноз погоди на 11 червня