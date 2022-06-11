Сьогодні – Троїцька батьківська субота: традиції поминального дня

Цього дня не можна поминати самогубців

У суботу перед Трійцею прийнято молитися за померлих родичів

Суботу перед святом Трійці називають Батьківською або Поминальною. Цього року вона припадає на 11 червня, у цей день прийнято поминати покійних родичів та друзів.

Історія поминального дня

Поминальна субота називається «батьківською», оскільки за старих часів покійних називали «батькам», тобто тими, хто пішов до праотців.

За старих часів перед святом Трійці було прийнято поминати покійних і молитися за їхні душі.

У п'ятницю перед святом у церкві проводять велику панахиду – парастас, а у суботу вранці – заупокійну Божественну літургію. Після цього служать спільну панахиду. На листках у церкві пишуть імена покійних для того, щоб їх згадали під час молитви.

Що потрібно робити у Поминальну суботу

Цього дня до церкви необхідно принести трохи цукерок, вина, круп та хліба. Після служби їх роздадуть нужденним. Разом із тим, милостиню можна подати і самостійно.

Після відвідування служби традиційно відвідують цвинтар, наводять лад на могилах померлих, читають молитви. Помолитися за тих, хто покинув цей світ, можна й удома.

Цього дня також влаштовували поминальну трапезу. Для неї можна приготувати страви, які любив покійний.

Що не можна робити у Батьківську суботу

Цього дня не можна поминати самогубців.

Забороняється приносити їжу на цвинтарі та залишати її на могилці.

Не можна також влаштовувати на цвинтарі застілля та розпивати спиртні напої.

Не можна згадувати покійних поганими словами, згадувати їм образи та погані вчинки.

Молитва на Троїцьку батьківську суботу

Упокой, Господи, душі покійних рабів твоїх: батьків моїх, родичів ,благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм вся гріхи вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне.