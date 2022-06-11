Президент відповів, чого прагне РФ від Донбасу

Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, це не перебільшення – Зеленський

Президент Володимир Зеленський нагадав, що на Донбасі йдуть жорсткі бої. Росія хоче зруйнувати кожне місто регіону. Мовиться про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ та інші міста. Глава держава наголосив про це у вечірньому зверненні за підсумками 107 доби повномасштабної війни.

Зеленський повторює ці тези на нарадах з військовими та дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів.

«Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь», – сказав президент.

Він розповів, що держава-агресорка може дати сусідам, Європі та світу – чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів. При цьому колись усі ці руїни були щасливими містами.

Зеленський зазначив, що найшвидший приклад повної деградації будь-якої держави – той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів. Однак українські військові роблять усе, щоб зупинити наступальні дії окупантів.

За словами президента, бійці тримають оборону, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії – усього того, що Україна запитувала і продовжує запитувати в наших партнерів.

Нагадаємо, військові відбили атаки окупантів на Бахмутському напрямку – Генштаб.