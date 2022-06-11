Партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ

Українці нищать окупантів та їхню техніку

Українські партизани в окупованій Херсонській області підірвали автомобіль з російським полковником. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні (10 червня – ред.) в Херсонській області підірвали «УАЗик» із російським полковником і ще трьома військовослужбовцями», – зазначив він.

Крім того, за його словами, днями партизани знищили російську установку «Град», яка їхала на вогневу позицію для обстрілу Очакова.

Нагадаємо, під Херсоном ліквідовані два російські генерали – Арестович.

Збройні сили України знищили ще двох російських генералів. Один з них відповідав за так званий «референдум» у Херсоні.

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