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    Події в Україні

    Партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ

    Підірвали &laquo;УАЗик&raquo; із чотирма військовослужбовцями - Партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ
    Підірвали «УАЗик» із чотирма військовослужбовцями
    фото з відкритих джерел

    Українці нищать окупантів та їхню техніку

    Українські партизани в окупованій Херсонській області підірвали автомобіль з російським полковником. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

    «Партизани наші активізувалися дуже сильно. Сьогодні (10 червня – ред.) в Херсонській області підірвали «УАЗик» із російським полковником і ще трьома військовослужбовцями», – зазначив він.

    Крім того, за його словами, днями партизани знищили російську установку «Град», яка їхала на вогневу позицію для обстрілу Очакова.

    Нагадаємо, під Херсоном ліквідовані два російські генерали – Арестович.

    Збройні сили України знищили ще двох російських генералів. Один з них відповідав за так званий «референдум» у Херсоні.

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ ГРУ війна референдум Херсонщина українці автомобіль Україна Херсон окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Партизани на Херсонщині «мінусували» полковника РФ