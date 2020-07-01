Дощі відступають: прогноз погоди в Україні на перший день липня



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Сьогодні повітря в Україні прогріється до 34°

Другий місяць літа почнеться в Україні зі спеки, дощі ймовірні лише на півдні та сході

В Україні у середу, 1 липня, короткочасні дощі очікуються лише у південних та східних областях. Температура повітря вдень становитиме 29-34° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укгідрометцентру.

«1 липня мінлива хмарність. Вночі в більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях невеликий дощ, вдень на південному сході та сході країни короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів», - зазначається у повідомленні.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 29-34°.

У Києві 1 липня синоптики не прогнозують опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, на Україну сунуть кілька потужних циклонів з грозами і шквалами.