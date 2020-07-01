Затоплені вулиці та повалені дерева: Одесу накрила сильна злива
Наслідки негоди ліквідовують комунальники
Фото: Думська
Через зливу рух містом тимчасово призупинили кілька десятків трамваїв
В Одесі у вівторок, 30 червня, через зливу затопило частину вулиць.
Під водою опинилася проїжджа частина, що частково паралізувало рух громадського транспорту.
Також на кількох вулицях Одеси через негоду попадали дерева.
У соцмережах публікують відео, як злива перетворила сходи Ланжеронівського спуску у водоспад.
Як повідомляє місцеве видання «Думская», через зливу рух містом тимчасово призупинили кілька десятків трамваїв. Наслідки негоди ліквідують комунальники, залучили техніку.
Нагадаємо, у Маріуполі 28 червня розбушувалася стихія – в місті пішла злива з грозою, затопило деякі вулиці.