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    Затоплені вулиці та повалені дерева: Одесу накрила сильна злива

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    Наслідки негоди ліквідовують комунальники - Затоплені вулиці та повалені дерева: Одесу накрила сильна злива
    Наслідки негоди ліквідовують комунальники
    Фото: Думська

    Через зливу рух містом тимчасово призупинили кілька десятків трамваїв

    В Одесі у вівторок, 30 червня, через зливу затопило частину вулиць.

    Під водою опинилася проїжджа частина, що частково паралізувало рух громадського транспорту.

    Також на кількох вулицях Одеси через негоду попадали дерева. 

    У соцмережах публікують відео, як злива перетворила сходи Ланжеронівського спуску у водоспад. 

    Як повідомляє місцеве видання «Думская», через зливу рух містом тимчасово призупинили кілька десятків трамваїв. Наслідки негоди ліквідують комунальники, залучили техніку.

    Нагадаємо, у Маріуполі 28 червня розбушувалася стихія – в місті пішла злива з грозою, затопило деякі вулиці.

    Також злива затопила чотири санаторії в Моршині.

    громадський транспорт Одеса атмосферне явище негода дощ
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