Затоплені вулиці та повалені дерева: Одесу накрила сильна злива



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Наслідки негоди ліквідовують комунальники Фото: Думська

Через зливу рух містом тимчасово призупинили кілька десятків трамваїв

В Одесі у вівторок, 30 червня, через зливу затопило частину вулиць.

Під водою опинилася проїжджа частина, що частково паралізувало рух громадського транспорту.

Також на кількох вулицях Одеси через негоду попадали дерева.

У соцмережах публікують відео, як злива перетворила сходи Ланжеронівського спуску у водоспад.

Як повідомляє місцеве видання «Думская», через зливу рух містом тимчасово призупинили кілька десятків трамваїв. Наслідки негоди ліквідують комунальники, залучили техніку.

Нагадаємо, у Маріуполі 28 червня розбушувалася стихія – в місті пішла злива з грозою, затопило деякі вулиці.

Також злива затопила чотири санаторії в Моршині.